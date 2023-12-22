Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Kürek Milli Takımı'nın Köyceğiz kampı tamamlandı

        Kürek Milli Takımı'nın Muğla Köyceğiz kampı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 18:07 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kürek Milli Takımı'nın Köyceğiz kampı tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kürek Milli Takımı'nın Muğla Köyceğiz kampı sona erdi.

        Köyceğiz Su Sporları Merkezi’nde 20 gün süren kampa 42 milli sporcu katıldı.

        Sporcular 4 bin metrelik parkurda, tekli, ikili ve dörtlü kategorilerde kürek çekerek performanslarını ölçtü.

        Günde iki antrenmanla çalışmalarını sürdüren milliler, üçüncü kamp dönemini Ocak 2024’de yine Köyceğiz’de gerçekleştirecek.

        Kürek Milli Takım Antrenörü Sonat Doğan, kampa 42 sporcunun katıldığını belirterek, "Bunların içinde 10, 12 sporcumuz milli takım adayı seçilebilecek gibi görünüyor. Ocaktaki kampımıza da o sporcularla devam edeceğiz. Onların arasından da uluslararası yarışlarda başarılı olacak sporcuları seçmeye çalışıyoruz." dedi.

        Doğan, kampa katılan sporcuların her gün yaptıkları antrenmanla kondisyonlarını gördüklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bodrum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir´den transfer sinyali
        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir´den transfer sinyali
        Çağdaş Bodrum'da Ahmet Çakı'nın güveni tam
        Çağdaş Bodrum'da Ahmet Çakı'nın güveni tam
        Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ahmet Çakı ile anlaştı
        Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ahmet Çakı ile anlaştı
        Bodrum açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı