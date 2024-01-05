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        Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetinin Meslek Ödülleri açıklandı

        Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği Meslek Ödülleri'nde, Anadolu Ajansı muhabirleri 7 ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 09:56 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:56
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        Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetinin Meslek Ödülleri açıklandı
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        Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği Meslek Ödülleri'nde, Anadolu Ajansı muhabirleri 7 ödüle layık görüldü.

        Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin 2023 yılı değerlendirmelerinin yapıldığı Meslek Ödüleri'nde Anadolu Ajansı Kıdemli Muhabiri Durmuş Genç, Fethiye muhabiri Ali Rıza Akkır, serbest haberciler Osman Akça, Ömer Kundakçı, Onur Çadır, Volkan Yıldız ve Özgürer Deniz Kundakçı, haber foto, röportaj, çevre kategorisi, genç kalemler özendirme ödüllerinin sahibi oldu.

        Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, cemiyetin düzenlediği 2023 yılı Meslek Ödülleri Yarışması'nda ödül alan yerel ve yaygın basın çalışanlarını kutladı.

        Ödüllerin 10 Ocak'ta sahiplerine verileceğini belirten Kaytan, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği tarafından Türkan Saylan Salonunda gerçekleşecek organizasyonda bu yıl ilk kez yılın habercisi ödülü de verileceğini kaydetti.

        MBGCD’nin Seçici Kurulu tarafından 45 başarılı gazeteciye ödül verileceğini belirten Kaytan, "Sektörümüzde yaşanan sorunların çözümü için çalışıyoruz. Gazeteciliğin mesleki itibarını yükseltecek, çağdaş ülkelerin basın çalışanlarına tanıdığı tüm hakları meslektaşlarımıza tanıyacak ve basın özgürlüğünün önündeki yasal engelleri ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması yönünde girişimlerde bulunuyoruz." dedi.

        10 Ocak'ta meslektaşları ile dayanışma havasında bir araya geleceklerini vurgulayan Kaytan, gecede gazetecilerin yıl boyu gerçekleştirdiği çalışmaların değerlendirilmesi sonucu farklı kategorilerde meslek ödüllerinin sahiplerine takdim edileceğini dile getirdi.

        Ödül alan isimler şöyle:

        "Çevre Kategorisinde Durmuş Genç

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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