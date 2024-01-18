Bodrum'da aç kalan yaban domuzları kent merkezine indi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzları kent merkezine indi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzları kent merkezine indi.
Ormanlık alandan Konacık Mahallesi'ne inen yaban domuzu sürüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki refüjde ve yol kenarındaki yeşillik alanda yiyecek aradı.
Daha sonra sitelerin bulunduğu bölgeye giden 10 kadar domuz, bir süre sonra mahalleden ayrılarak yeniden ormanlık alana döndü.
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