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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, ilçe ziyaretlerinde bulundu

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Mahalli İdareler Seçimleri çalışmaları kapsamında ilçeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 20:37 Güncelleme: 17.01.2024 - 20:37
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, ilçe ziyaretlerinde bulundu
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Mahalli İdareler Seçimleri çalışmaları kapsamında ilçeleri ziyaret etti.

        İlk olarak Dalaman'ı ziyaret eden Ayaydın'ı burada Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Oğuz ve partililer karşıladı.

        Ayaydın, seçilmesi halinde ilk yapacağı işin Türkiye’nin göz bebeği Dalaman Havaalanının olduğu ilçenin yollarını yapmak olacağını söyledi.

        Dalaman'ın çok çalışkan bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Ayaydın, vatandaşların onu daha yüksek bir oyla tekrar seçeceğini, kendisinin de büyükşehir belediye başkanı seçilmesi halinde büyükşehir belediye başkanlığının yetkileri arkasında olacak şekilde vatandaşlara hizmet sunacağını dile getirdi.

        Ayaydın, Muğla'nın sorunlarını ikinci ağızdan değil, bizzat yaşayarak bildiğini belirterek, "Yıllarım bürokraside, siyasette geçti. İyi bir ekibim var. Cumhurbaşkanım 1 buçuk ay önce bana bu görevi teklif etti. O günden beri Muğla'nın tespit etmiş olduğum sorunlarını çözmek için çözüm planlarımızı hazırladık. Projelerimizi hazırladık. Biz büyükşehir belediye başkanlığını kazandığımız takdirde hemen ertesi gün bu projelerimizi uygulamaya sokacağız. Süratle halkımızın mutluluğu ve refahı için, onların yaşam kalitesini daha yukarı çekmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

        İlçeler arasında bir ayrım yapmayacağını, Muğla'daki 1 milyon 100 bin nüfusa eşit yaklaşacağını anlatan Ayaydın, kimseyi dışlamayacak ve kimseyi ötekileştirmeyeceklerini ifade etti.

        Ayaydın, mevcut yedi belediyeleri olduğunu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de belediyesini katarak mevcut belediye sayılarını artırıp mümkünse 12 artı 1’e yükselterek, Muğla’nın tarihini değiştireceklerini kaydetti.

        Kendisinin 5 yıllığına göreve geleceğini ama Muğlalıların kendisini bırakmayacağını savunan Ayaydın, "Sağlığım, yaşım el verdiği ölçüde Muğla'nın Büyükşehir Belediye başkanı olarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü Muğlalılar hizmeti göreceklerdir. Kimseye rant kazandırmak için değil halkımın mutluluğu ve onların yaşam kalitesini, yaşam standardını yükseltmek için çalışacağım. Hiçbir sorununuz kalmayacak şekilde bütün sorunlarınızı çözeceğim." diye konuştu.

        Ayaydın, bölgede çok verimli topraklar olduğunu vurgulayarak, Muğla'nın tarımda da marka bir şehir olacağını dile getirdi.

        El ele vererek bütün sorunlarını çözeceklerini belirten Ayaydın, öncelikle yolları düzelteceklerini, alt yapıya önem vereceklerini dile getirdi.

        Ayaydın, Dalaman ilçesinde daha sonra MHP İlçe Başkanlığı ile Dalaman Belediyesini ziyaret etti.

        Daha sonra Ortaca ilçesine geçen Ayaydın, burada da AK Parti ve MHP ilçe başkanlıkları ile Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'i makamında ziyaret etti.

        İlçede esnafı da ziyaret eden Ayaydın, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Ayaydın, buradaki programın ardından Köyceğiz ilçesine geçti. Burada AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları ve partililerle bir araya gelen Ayaydın, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylanı da makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

        Ayaydın, ziyaretleri kapsamında son olarak Köyceğiz Mesire Alanında muhtarlar, mahalle başkanları ve partililerle bir araya geldi.

        Ayaydın'a ziyaretlerinde Koordinatör Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ile partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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