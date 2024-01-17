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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Muğla ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 18:42 Güncelleme: 17.01.2024 - 18:42
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Muğla ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine satmak için Mersin'den salça bidonunda otobüsle uyuşturucu getirileceğini tespit eden ekipler, Menteşe ve Ula ilçesi ile Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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