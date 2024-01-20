Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 16:28 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi start aldı.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 15. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 33 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışı başlamadan bir süre antrenman turları attı.

        Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar, sınıflandırılmaları henüz tamamlanmadığı için toplu halde start aldı. İlk günde koy içinde iki yarış yapıldı.

        MİYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, yarışların 15’incisini düzenledikleri için gururlu olduklarını, ilk ayak yarışlarının ilk gününde ideal bir rüzgarda iki yarış yaptıklarını belirterek, trofeye katılımın da kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

        Beş ayaktan oluşan trofenin ilk ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Sürücü 1.36 promil alkollü çıktı! Ayşegül'ü öldüren kaza kamerada!
        Sürücü 1.36 promil alkollü çıktı! Ayşegül'ü öldüren kaza kamerada!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Datça açıklarında 67 kaçak göçmen kurtarıldı, 4 göçmenin cansız bedenine ul...
        Datça açıklarında 67 kaçak göçmen kurtarıldı, 4 göçmenin cansız bedenine ul...
        Muğla'da, Roma dönemine ait sütun ele geçirildi
        Muğla'da, Roma dönemine ait sütun ele geçirildi
        Bodrum'da çocuk yazar Kenan Demir'in öykü kitabı basıldı
        Bodrum'da çocuk yazar Kenan Demir'in öykü kitabı basıldı
        Ayşegül'ün öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Ayşegül'ün öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, şehitler için l...
        Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, şehitler için l...
        GÜNCELLEME - Bodrum'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi ö...
        GÜNCELLEME - Bodrum'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi ö...