Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi start aldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 15. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 33 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışı başlamadan bir süre antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar, sınıflandırılmaları henüz tamamlanmadığı için toplu halde start aldı. İlk günde koy içinde iki yarış yapıldı.

MİYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, yarışların 15’incisini düzenledikleri için gururlu olduklarını, ilk ayak yarışlarının ilk gününde ideal bir rüzgarda iki yarış yaptıklarını belirterek, trofeye katılımın da kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Beş ayaktan oluşan trofenin ilk ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.