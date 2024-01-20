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        Muğla'da, Roma dönemine ait sütun ele geçirildi

         MUĞLA'da, jandarmaoperasyonunda, Roma dönemine ait sütun ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:20 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:25
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        Muğla'da, Roma dönemine ait sütun ele geçirildi
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         MUĞLA'da, jandarmaoperasyonunda, Roma dönemine ait sütun ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ilçesinde, T.D.'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün sabah saatlerinde şüphelinin evine yapılan operasyonda, Roma dönemine ait sütun, 3 ruhsatsız tüfek, 34 fişek ve 1 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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