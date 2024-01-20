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        Datça açıklarında 67 kaçak göçmen kurtarıldı, 4 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

         MUĞLA'nınDatça ilçesi açıklarında, toplam 67 kaçak göçmen kurtarıldı, 4 kaçak göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:40
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        Datça açıklarında 67 kaçak göçmen kurtarıldı, 4 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
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         MUĞLA'nınDatça ilçesi açıklarında, toplam 67 kaçak göçmen kurtarıldı, 4 kaçak göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, 18 Ocak'ta saat 13.00'te, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alınmasıyla harekete geçti. Ekipler, teknedeki 29 kaçak göçmeni kurtardı.

        19 Ocak'ta saat 23.28'de de içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu lastik botun yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Aynı tarihte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, kurtarılan kaçak göçmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda 14 düzensiz göçmenin denize düştüğünün öğrenilmesi üzerine, havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarında 10 kaçak göçmen daha deniz yüzeyinde tespit edilip kurtarıldı, 4 kaçak göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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