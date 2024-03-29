Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı, göreve geldiği takdirde edeceği yemini paylaştı:

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, göreve geldiği takdirde, "başkanlık yeminini" paylaştı.

Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada; seçimlerde vatandaşların kendisine görev verdiği takdirde bağlı kalacağı ilkeleri ve yapacağı ve yapmayacağı şeyler için namus ve şerefi üzerine yemin ettiğini duyurdu.

Yemini bir video da kendi seslendiren Yazıcı, şu ifadelere yer verdi:

"Marmaris'imiz uygun görür ve belediye başkanı olarak bizi göreve getirirse,

Atatürk İlke ve İnkilapları'na bağlı kalacağıma,

Kamu kaynaklarını halkının menfatleri doğrultusunda, israf etmeden, hak ve hukuk çerçevesinde, doğru yerde kullanacağıma, Kamu sorumluluğunu üstlenmiş bir kişi olarak hemşerilerimizin güvenini sarsacak karar ve uygulamalardan kaçınacağıma, Devlet ve belediye ile ilgili şahsi ilişkilerimde dürüstlük ve şeref gibi en üstün ideallerimden taviz vermeyeceğime, Kamu görevini yürüttüğüm süre içerisinde her türlü partizan faaliyetlerden kaçınacağıma, Bu şerefli görevimi yaparken bir karşılık ve çıkar beklemeyeceğime,