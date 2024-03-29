Muğla'da "Bir kitap bir insan" projesiyle öğrenciler yazarlarla buluşuyor

Muğla'da öğrenciler "Bir kitap bir insan" projesinde Muğlalı yazar Mehmet Atilla ile bir araya geldi.

Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın destekleri ile başlatılan Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonunda "Bir kitap bir insan" projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında Muğlalı Yazar Mehmet Atilla, Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz ilk ve ortaokulundan 550 öğrenci ile Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosunda bir araya geldi.