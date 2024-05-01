Datça'da kira bedelini yüksek bulan sanayi esnafı belediyeyi protesto etti

Muğla'nın Datça İlçesinde, kira bedelinin yüksek olduğunu iddia eden sanayi esnafı belediye tarafından ihaleye çıkartılan iş yerlerine yüzde 500 zam yapılmasına, alkışlarla tepki gösterdi.

Datça Sanayi Sitesinde, Datça Belediyesine ait 17 dükkan, ihale usulüyle kiraya çıkartıldı.

Fiyatlara yüzde 500 zam yapıldığını gören kiracılar, yapılan zammı, protesto etmek için, Datça Belediyesi önünde toplanarak alkışlarla protesto gerçekleştirdi.

Sanayi sitesinde kaynak atölyesi bulunan, Binali Karataş, gazetecilere, yaptığı açıklamada, 17 kişinin sanayi sitesi yapıldığından bu yana kiracı olduğunu söyledi.