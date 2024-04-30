Bodrum'da sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandı

Ayrıca kumun kaldırılması için de işletmeye iki gün süre verildiği öğrenildi.

Kumu döktüğü belirlenen işletmeye kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince 106 bin lira idari para cezası kesildi.

Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkisinde villaların olduğu bir sitenin önündeki sahile beyaz kum dökülerek iş makinesiyle serildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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