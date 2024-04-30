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        Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:57
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        Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 11 metrelik teknenin Bodrum Akyarlar Paşa Kayalıkları açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        İçerisinde 3 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek D-Marin Turgutreis'e yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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