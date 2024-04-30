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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 23:08 Güncelleme: 30.04.2024 - 23:08
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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İlçe girişinde durdurulan 2 otomobilde, narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Ekipler, otomobillerdeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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