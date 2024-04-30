Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlçe girişinde durdurulan 2 otomobilde, narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler, otomobillerdeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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