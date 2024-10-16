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        Bodrum'a iki kruvaziyerle 1680 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Azamara Pursuit" ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerlerle 1680 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:15
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        Bodrum'a iki kruvaziyerle 1680 yolcu geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Azamara Pursuit" ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerlerle 1680 yolcu geldi.

        Malta bayraklı 181 metrelik "Azamara Pursuit", Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

        Kuşadası Limanı'ndan sonra rotasını ilçeye çeviren gemide, çoğu ABD'li 651 yolcu ve 390 personel bulunduğu öğrenildi.

        Amasra ilçesinden gelen Palau bayraklı 193 metrelik "Astoria Grande"de ise çoğu Rus uyruklu 1029 yolcu ve 446 personelin yer aldığı belirtildi.

        Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

        İlçeyi günübirlik ziyaret eden kruvaziyerlerden "Azamara Pursuit"in bir sonraki durağının Santorini Limanı, "Astoria Grande"nin ise Marmaris Limanı olacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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