Bodrum'a iki kruvaziyerle 1680 yolcu geldi

İlçeyi günübirlik ziyaret eden kruvaziyerlerden "Azamara Pursuit"in bir sonraki durağının Santorini Limanı, "Astoria Grande"nin ise Marmaris Limanı olacağı belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

Amasra ilçesinden gelen Palau bayraklı 193 metrelik "Astoria Grande"de ise çoğu Rus uyruklu 1029 yolcu ve 446 personelin yer aldığı belirtildi.

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