Fethiye'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Issız Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Botu, Güvenlik Dalış Timi ile Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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