Menteşe'de ormancılar 6 kilometre "yangın şeridi" açarak alevlerin önünü kesti

Hat boyunca bekleyen arazöz ekipleri, yanık saha içerisindeki tütmelere su atan yangın söndürme helikopteri, şeritteki çalışmalarına devam eden iş makineleri ve yangının yeşilden siyaha döndürdüğü Turnalı sırtları havadan kayda alındı.

Alevlerin önünün, dik yamaçların bitimiyle başlayan sırt hattında kesildiği belirtildi. Yangının asırlık kızılçam ağaçlarına ve Kıran köyüne ulaşmasının, ekiplerin iş makineleriyle açtığı "yangın şeridi" ile önlendiği öğrenildi.

Turnalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 18 Ekim sabahı erken saatlerde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleyle dün kontrol altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 18 Ekim'de çıkan ve dün sabah kontrol altına yangının diğer mahallelere sıçramaması için ekiplerin sarp arazide 6 kilometre şerit açtığı öğrenildi.

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