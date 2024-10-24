Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 3 şüphelinin yakalandığı operasyonda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirdi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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