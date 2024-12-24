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        Bodrum'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir restoranda soluk borusuna yiyecek kaçan müşteri, iş yeri sahibinin oğlu tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:25
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        Bodrum'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir restoranda soluk borusuna yiyecek kaçan müşteri, iş yeri sahibinin oğlu tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir restoranda ismi henüz öğrenilemeyen bir müşterinin soluk borusuna yiyecek kaçtı.

        Nefes almakta güçlük çeken bu kişi hareketleriyle durumunu anlatmaya çalıştı.

        Durumu fark eden restoranın sahibinin oğlu Süleyman Bakar müşteriye müdahale etti.

        Bakar, Heimlich manevrasıyla yiyeceği çıkartarak müşterinin yeniden nefes almasını sağladı.

        Olay anı ise restoranın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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