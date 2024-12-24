Bodrum'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Durumu fark eden restoranın sahibinin oğlu Süleyman Bakar müşteriye müdahale etti.

Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir restoranda ismi henüz öğrenilemeyen bir müşterinin soluk borusuna yiyecek kaçtı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir restoranda soluk borusuna yiyecek kaçan müşteri, iş yeri sahibinin oğlu tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

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