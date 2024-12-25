Bodrum'da sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı kara yolunun bir bölümünü trafiğe kapattı

Bölgeye sevk edilen ekipler yolun açılması için çalışma başlattı. Yola dökülen moloz ve taş parçaları kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi.

Yaralananın olmadığı olay nedeniyle kara yolunun bir şeridi trafiğe kapandı.

Aksam saatlerinde Bodrum-Turgutreis kara yolunun Ortakent istikameti kenarındaki istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Çöken duvardan savrulan taş ve kaya parçaları seyir halindeki bir otomobile de zarar verdi.

İlçede son birkaç gündür etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.