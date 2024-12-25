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        Bodrum'da sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı kara yolunun bir bölümünü trafiğe kapattı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu kara yolunun bir bölümü trafiğe kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 22:17 Güncelleme: 25.12.2024 - 22:23
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        Bodrum'da sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı kara yolunun bir bölümünü trafiğe kapattı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu kara yolunun bir bölümü trafiğe kapandı.

        İlçede son birkaç gündür etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Aksam saatlerinde Bodrum-Turgutreis kara yolunun Ortakent istikameti kenarındaki istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Çöken duvardan savrulan taş ve kaya parçaları seyir halindeki bir otomobile de zarar verdi.

        Yaralananın olmadığı olay nedeniyle kara yolunun bir şeridi trafiğe kapandı.

        Bölgeye sevk edilen ekipler yolun açılması için çalışma başlattı. Yola dökülen moloz ve taş parçaları kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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