Muğla'da terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheliye tutuklama
Muğla'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, şüpheli M.Y'nin, terör örgütü PKK'nın TUSAŞ yerleşkesine yönelik saldırısının ardından sosyal medyada terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
Şüpheli M.Y, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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