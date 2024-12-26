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        Muğla'da terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheliye tutuklama

        Muğla'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:51
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        Muğla'da terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheliye tutuklama
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        Muğla'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, şüpheli M.Y'nin, terör örgütü PKK'nın TUSAŞ yerleşkesine yönelik saldırısının ardından sosyal medyada terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

        Şüpheli M.Y, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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