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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 18:29 Güncelleme: 05.01.2025 - 18:29
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GreyBeton Bodrum

        Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mert Bulut

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı (Dk. 66 Puscas), Fredy, Mohammed (Dk. 86 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 56 Brazao), Dimitrov (Dk. 86 Samet Yalçın), Seferi

        Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Cardoso (Dk. 75 Carole), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Ackah), Gökhan Sazdağı, Bahoken (Dk. 62 Nazon), Jeanvier, Baran Ali Gezek (Dk. 86 Ramazan Civelek), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 76 Mane), Boa Morte

        Goller: Dk. 48 Bahoken (Bellona Kayserispor), Dk. 76 Cenk Şen (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Seferi, Dk. 53 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK) Dk. 54 Gökhan Sazdağı, Dk. 56 Cardoso, Dk. 85 Jeanvier, Dk. 90+2 Carole (Bellona Kayserispor)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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