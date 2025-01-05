Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GreyBeton Bodrum
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mert Bulut
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı (Dk. 66 Puscas), Fredy, Mohammed (Dk. 86 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 56 Brazao), Dimitrov (Dk. 86 Samet Yalçın), Seferi
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Cardoso (Dk. 75 Carole), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Ackah), Gökhan Sazdağı, Bahoken (Dk. 62 Nazon), Jeanvier, Baran Ali Gezek (Dk. 86 Ramazan Civelek), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 76 Mane), Boa Morte
Goller: Dk. 48 Bahoken (Bellona Kayserispor), Dk. 76 Cenk Şen (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 22 Seferi, Dk. 53 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK) Dk. 54 Gökhan Sazdağı, Dk. 56 Cardoso, Dk. 85 Jeanvier, Dk. 90+2 Carole (Bellona Kayserispor)
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