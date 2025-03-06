Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliği yapıldı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliği yapıldı
        ABONE OL

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle buluştu.

        MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 19. kez gerçekleştirilen "Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliğinde otel, tur, seyahat, yiyecek-içecek ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler stant açtı.

        Stantlarda firmalarının tanıtımlarını yapan temsilciler, istihdam etmek üzere öğrencilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

        MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, buluşmaya 100'ün üzerinde firmanın katılım sağladığını söyledi.

        Amaçlarının, turizm sektörünün önemli firmalarını öğrencilerle bir araya getirmek olduğunu belirten Kaçar, okul sektör buluşmasının iş imkanı için kaçınılmaz bir fırsat olduğunu kaydetti.

        MSKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar ise amaçlarının turizm işletmeleriyle bu alanda eğitim alan öğrencileri bir araya getirerek yeni kariyer fırsatları oluşturmak olduğunu dile getirdi.

        Sektörün eğitim kurumlarından beklediği nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yönelik çalışmalar düzenlediklerini belirten Ayazlar, "Bu buluşmaların hem öğrenci yönüyle hem işletme hem de fakültemiz yönüyle çok önemli çıktıları oluyor. Bu çıktılar bizim geleceğe yönelik planlarımızı da önemli ölçüde etkiliyor." dedi.

        Ayazlar, etkinlikte öğrencilerinin turizm sektörünün kendilerine sunduğu istihdam fırsatlarından yararlanabileceğini vurguladı.

        MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç ve Prof. Dr. Mustafa Gökçe ile Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar stantları tek tek gezerek sektör temsilcilerinden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!

        Benzer Haberler

        Fethiye'de "Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi
        Fethiye'de "Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi
        Muğla'da cadde ve meydanların temizliği kadınlara emanet
        Muğla'da cadde ve meydanların temizliği kadınlara emanet
        Dalyan Kanalı'nda yaralı caretta caretta bulundu
        Dalyan Kanalı'nda yaralı caretta caretta bulundu
        Bodrum FK seriyi sürdürme peşinde
        Bodrum FK seriyi sürdürme peşinde
        Gençlerde farkındalık için yola çıkan Çevre Tırı, Muğla'da üniversite öğren...
        Gençlerde farkındalık için yola çıkan Çevre Tırı, Muğla'da üniversite öğren...
        Datça'da öğrenciler teknoloji etkinliğine katıldı
        Datça'da öğrenciler teknoloji etkinliğine katıldı