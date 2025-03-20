Muğla'da 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.M'nin (21) ilçede olduğu tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıgerme Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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