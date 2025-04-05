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        "Gladyatörler şehri" Stratonikeia, ziyaretçilerini bayram tatilinde de tarihi yolculuğa çıkardı

        Muğla'da yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti, Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 16:18 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:18
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        "Gladyatörler şehri" Stratonikeia, ziyaretçilerini bayram tatilinde de tarihi yolculuğa çıkardı
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        Muğla'da yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti, Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırladı.

        Geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması dolayısıyla "gladyatörler şehri" olarak adlandırılan Stratonikeia, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Eskihisar Mahallesi'ndeki antik kentin birçok bölgesinde kazı çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

        Helenistik dönem ile Roma, Bizans, Anadolu Beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalan yapıların bir bütün olarak korunduğuna dikkati çeken Söğüt, kentteki birçok evde restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Ziyaretçilerin, hamam, cami, ev ve antik dönemden bugüne ulaşan bütün yapıları bir arada görebildiğini anlatan Söğüt, 2 bin 400 yıllık süreçteki tüm yapıların aynı alanda bulunduğunu vurguladı.

        Kentin barındırdığı özelliklerden dolayı farklı ziyaretçi gruplarını ağırladığını belirten Söğüt, Ramazan Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçinin kente geldiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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