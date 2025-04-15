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        Fethiye'de "Orta ve İleri Seviye Excel" eğitimi düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Orta ve İleri Seviye Excel" eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:51
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        Fethiye'de "Orta ve İleri Seviye Excel" eğitimi düzenlendi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Orta ve İleri Seviye Excel" eğitimi düzenlendi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca (FTSO) odanın Likya Salonu'nda, üyelerin ve çalışanlarının iş hayatını kolaylaştırmak, iş süreçlerinde hızlı ve etkili yol almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitime 23 kişi katıldı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eğitmenlerinden Doç. Dr. Eyüp Akçetin tarafından verilen eğitimde, firmaların satış pazarlama, muhasebe, planlama, ön büro gibi departmanlarında sıklıkla kullandığı excel programının fonksiyon ve özellikleri anlatıldı.

        Uzun saatler alan raporlama faaliyetlerinin çok daha kısa sürede tamamlanmasına yarayan excel uygulamalarının fonksiyonları konusunda kapsamlı bilgi verildi.

        Katılımcılar 12 saat süren eğitim süresince kendi bilgisayarlarında pratik yaparak öğrendiklerini uygulamaya aktarma fırsatı buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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