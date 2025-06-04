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        Muğla'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilkokul öğrencileri hazırladığı eserler sergilendi

        –Muğla'da, Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü'nce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "Sürdürülebilirliğe Merhaba De" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu eserlerin sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:06
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        Muğla'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilkokul öğrencileri hazırladığı eserler sergilendi
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        –Muğla'da, Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü'nce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "Sürdürülebilirliğe Merhaba De" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu eserlerin sergisi açıldı.

        Menteşe Dokuzçam İlkokulu öğrencileriyle yapılan çeşitli atölye ve bilinçlendirme etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler tarafından oluşturulan proje eserleri Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi.

        Proje kapsamında Uşak Üniversitesi, çocukların hayal ettiği doğa dostu oyuncakların çizimlerinden yola çıkarak bu oyuncakları gerçeğe dönüştürdü.

        MSKÜ akademisyenleri tarafından iklim değişikliği, enerji-su tasarrufu ve geri dönüşüm temalı atölye çalışmaları ve origami etkinlikleri düzenlendi.

        Aile Yılı kapsamında, çocukların edindiği bilgileri aileleriyle birlikte yeniden yorumlamaları teşvik edildi.

        MSKÜ Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Topluluğu ve Origami Topluluğu organizasyona gönüllü olarak katkı sağladı.

        Sergide, öğrencilerin geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı hayal gücünü yansıtan tasarım çalışmaları sergilenirken, interaktif ve eğitici atölye ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Dezavantajlı gruplardan gelen çocukların eğitim sürecine uyumlarını desteklemek, onları iklim değişikliği, su ve enerji tasarrufu gibi sürdürülebilirlik temalarıyla tanıştırmak ve üniversite öğrencilerinin topluma hizmet bilinciyle katkı sunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, protokol tarafından sergi gezildi.

        Açılışa MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç, Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökhan Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, şube müdürleri, Dokuzçam İlkokulu Müdürü Abdullah Özsoy ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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