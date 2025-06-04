Muğla'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilkokul öğrencileri hazırladığı eserler sergilendi

–Muğla'da, Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü'nce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "Sürdürülebilirliğe Merhaba De" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu eserlerin sergisi açıldı.

Menteşe Dokuzçam İlkokulu öğrencileriyle yapılan çeşitli atölye ve bilinçlendirme etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler tarafından oluşturulan proje eserleri Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Proje kapsamında Uşak Üniversitesi, çocukların hayal ettiği doğa dostu oyuncakların çizimlerinden yola çıkarak bu oyuncakları gerçeğe dönüştürdü.

MSKÜ akademisyenleri tarafından iklim değişikliği, enerji-su tasarrufu ve geri dönüşüm temalı atölye çalışmaları ve origami etkinlikleri düzenlendi.

Aile Yılı kapsamında, çocukların edindiği bilgileri aileleriyle birlikte yeniden yorumlamaları teşvik edildi.

MSKÜ Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Topluluğu ve Origami Topluluğu organizasyona gönüllü olarak katkı sağladı.