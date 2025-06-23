Muğla'da "Hikayeler ve Resimlerle Bodrum Tarihi" sergisi düzenlendi

–Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Hikayeler ve Resimlerle Bodrum Tarihi" adlı sergi ve yılsonu etkinliğinde öğrencilerin çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yalıkavak Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlikte, Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları resim ve hikayeleri sergiledi.

Haftada üç gün düzenlenen atölye çalışmalarında öğrenciler hem çizim yaptı hem de bu çizimlere hikayeler yazarak hayal güçlerini geliştirdi.

Etkinlikte, Karya Uygarlığı'nın önemli yöneticileri Mausolos ve Artemisia, Mausoleum'un hikayesi ve Bodrum'un kültürel mirası resimlerle anlatıldı. Ayrıca Mausoleum'un deprem sonrası kaleye dönüşen taşları gibi tarihi olaylara da yer verildi.

Yılsonu şenliğinde öğrencilerinin oluşturduğu okul korosu sahne aldı, yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Yaz dönemi boyunca devam edecek resim, hikâye yazma ve el sanatları kurslarıyla çocukların sanatsal gelişimleri desteklenmesi ve sanata olan ilgilerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.