Muğla'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Muğla'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "Suç işlemek maksadıyla örgüt kurma" suçlarından A.Y'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Muğla ve Kayseri'de belirlenen adreslere yapılan baskında, 10 dizüstü bilgisayar, 6 masa üstü bilgisayar, 6 tablet, 28 cep telefonu, kameralı gözlük, akıllı saat, 5 harddisk, 27 flash disk ve 5 hafıza kartı ele geçirildi.

Zanlıların banka ve nakit işlemlerinde 400 milyon lira para hareketi olduğu tespit edildi.

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla bırakıldı, 1'i de savcılıktan salıverildi.