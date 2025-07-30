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        Cumhuriyet Başsavcısı Konukcu'dan Kaymakam Dilekli ile Başkan Akdenizli'ye ziyaret

        Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 09:33 Güncelleme: 30.07.2025 - 09:33
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        Cumhuriyet Başsavcısı Konukcu'dan Kaymakam Dilekli ile Başkan Akdenizli'ye ziyaret
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        Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret etti.

        Kaymakam Dilekli, Başsavcı Konukcu'yu makamında ağırladı.

        Konukcu daha sonra Başkan Akdenizli'yi de ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdenizli, Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan Konukcu'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

        Kurumlar arasındaki güçlü iletişim ve karşılıklı destek sayesinde ilçe için daha faydalı işler yapılacağına inancının tam olduğunu ifade eden Akdenizli, "Sayın Başsavcımıza yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

        Başsavcı Konukçu da Başkan Akdenizli'ye misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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