Bodrum Kalesi'nde 'Genç Yetenekler Bale Gecesi'

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün genç sanatçılara sahne fırsatı sunmak ve Türkiye’nin sanat geleceğine ışık tutmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Genç Yetenekler Bale Gecesi’, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleşti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Genç Yetenekler Bale Gecesi’ Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleşti. Geceye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve çok sayıda izleyici katıldı. Ulusal ve uluslararası bale otoritelerinin de takip ettiği gecede genç dansçılar, klasik balenin seçkin eserlerinden modern dansın özgür anlatımlarına kadar uzanan zengin bir repertuvarla sahnede oldu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTİst) sanatçılarından ve koreograflarından Alper Marangoz’un, modern teknik üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği iki özel koreografisi sahneye taşındı.

BALE DÜNYASININ İKİ ÖNEMLİ İSMİ BODRUM’DA

Genç Yetenekler Bale Gecesi, yalnızca Türkiye’nin yükselen dansçılarına sahne sunmakla kalmadı, aynı zamanda dünya bale sahnesinin iki önemli ismini Bodrum’da bir araya getirdi. Bu özel gecede, Bolşoy Bale Akademisi’nden mezun olan ilk Amerikalı kadın ve Rusya’nın önde gelen bale topluluklarında baş dansçı olarak görev alan ilk Amerikalı sanatçı unvanlarıyla bale tarihine adını yazdıran, sahnedeki güçlü enerjisi ve ustalıklı tekniğiyle uluslararası saygınlığa sahip olan Amerikalı balerin ve baş dansçı Joy Womack ile Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da önde gelen bale kurumlarında eğitmenlik yapan, uluslararası prestijli bale yarışmalarında sıkça jüri üyeliği görevine davet edilen saygın bale eğitmeni Marek Rozycki, genç yeteneklerin performanslarını izlemek üzere Bodrum’daydı.