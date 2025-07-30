Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum Kalesi'nde 'Genç Yetenekler Bale Gecesi'

        DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün genç sanatçılara sahne fırsatı sunmak ve Türkiye'nin sanat geleceğine ışık tutmak amacıyla hayata geçirdiği 'Genç Yetenekler Bale Gecesi', Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 00:44 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Kalesi'nde 'Genç Yetenekler Bale Gecesi'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün genç sanatçılara sahne fırsatı sunmak ve Türkiye’nin sanat geleceğine ışık tutmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Genç Yetenekler Bale Gecesi’, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleşti.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Genç Yetenekler Bale Gecesi’ Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleşti. Geceye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve çok sayıda izleyici katıldı. Ulusal ve uluslararası bale otoritelerinin de takip ettiği gecede genç dansçılar, klasik balenin seçkin eserlerinden modern dansın özgür anlatımlarına kadar uzanan zengin bir repertuvarla sahnede oldu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTİst) sanatçılarından ve koreograflarından Alper Marangoz’un, modern teknik üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği iki özel koreografisi sahneye taşındı.

        BALE DÜNYASININ İKİ ÖNEMLİ İSMİ BODRUM’DA

        Genç Yetenekler Bale Gecesi, yalnızca Türkiye’nin yükselen dansçılarına sahne sunmakla kalmadı, aynı zamanda dünya bale sahnesinin iki önemli ismini Bodrum’da bir araya getirdi. Bu özel gecede, Bolşoy Bale Akademisi’nden mezun olan ilk Amerikalı kadın ve Rusya’nın önde gelen bale topluluklarında baş dansçı olarak görev alan ilk Amerikalı sanatçı unvanlarıyla bale tarihine adını yazdıran, sahnedeki güçlü enerjisi ve ustalıklı tekniğiyle uluslararası saygınlığa sahip olan Amerikalı balerin ve baş dansçı Joy Womack ile Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da önde gelen bale kurumlarında eğitmenlik yapan, uluslararası prestijli bale yarışmalarında sıkça jüri üyeliği görevine davet edilen saygın bale eğitmeni Marek Rozycki, genç yeteneklerin performanslarını izlemek üzere Bodrum’daydı.

        ‘GENÇ DANSÇILARIMIZ HAYALLERİNİ SAHNE TAŞIYOR’

        Gecede konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, “Bu büyüleyici akşamda tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bu özel mekanda Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük onur ve heyecan duyuyoruz. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz ‘Genç yetenekler bale gecesi’ yalnızca bir sahne gösterimi değil, aynı zamanda ülkemizin kültür ve sanat geleceğine duyduğumuz inancın somut bir ifadesidir. Türkiye’nin dört bir tarafındaki konservatuvarlarımızda eğitimlerini sürdüren genç dansçılarımız hayallerini sahneye taşıyor. Yetenekleriyle ve tutkularıyla hepimize onlar da ilham kaynağı oluyor. Bu gecenin amacı genç sanatçılarımıza profesyonel sahne deneyimi kazandırmak, teknik ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmak ve onları ulusal ve uluslararası sanat çevreleriyle buluşturabilmektir” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Beşiktaş, KAP'a bildirdi: Gedson Fernandes
        Beşiktaş, KAP'a bildirdi: Gedson Fernandes
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Kurak günler
        Kurak günler
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da "Genç Yetenekler Bale Gecesi" düzenlendi
        Bodrum'da "Genç Yetenekler Bale Gecesi" düzenlendi
        Marmaris'te 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Marmaris'te 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
        Bodrum'da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı
        Bodrum'da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı
        Muğla'da jandarmadan "sığla ormanı nöbeti"
        Muğla'da jandarmadan "sığla ormanı nöbeti"
        Muğla'da villanın havuzunda hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü
        Muğla'da villanın havuzunda hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü