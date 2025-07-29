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        Bodrum'da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:44 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:44
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        Bodrum'da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı
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        MUĞLA’nınBodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı. Bazı evlerin bahçeleri sular içerisinde kalırken, yol araç trafiğine kapandı. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda dev çukur oluştu. Tonlarca suyun boşa aktı. Bazı evlerin bahçeleri suyla doldu. Vatandaşlar bahçelerini kendi imkanlarıyla temizlerken, yol araç trafiğine kapandı. Patlama anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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