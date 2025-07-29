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        Fethiye'de 33 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 15'i çocuk, 33 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:56 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:56
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        Fethiye'de 33 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 15'i çocuk, 33 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, yakalandı.

        Fethiye açıklarında, saat 04.52'de, lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu yönünde alınan ihbarla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları KB-74 ve KB-82 tarafından yapılan müdahalede, hareket halinde olan fiber karinalı lastik bot durduruldu. Botta 18 kaçak göçmen ve beraberindeki 15 çocuk bulundu. Olayda ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanıp gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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