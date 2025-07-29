Fethiye'de 33 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 15'i çocuk, 33 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, yakalandı.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 15'i çocuk, 33 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, yakalandı.
Fethiye açıklarında, saat 04.52'de, lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu yönünde alınan ihbarla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları KB-74 ve KB-82 tarafından yapılan müdahalede, hareket halinde olan fiber karinalı lastik bot durduruldu. Botta 18 kaçak göçmen ve beraberindeki 15 çocuk bulundu. Olayda ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanıp gözaltına alındı.
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