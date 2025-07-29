Bodrum FK ilk yenilgisini yaşadı

YENİ sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren 1'inci Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, 5'inci özel maçında ilk yenilgisini aldı. Amed Sportif'le karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar ikinci yarıda yediği golle müsabakayı 1-0 kaybetti. Yeni teknik direktörü Burhan Eşer yönetiminde çalışmalarını sürdüren Bodrum FK, diğer maçlarında Mardin 1969 ve Serik Belediyespor'u 1-0, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenerken, Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.

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