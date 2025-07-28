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        Muğla açıklarında 3 kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesi açıklarında ikisi yaralanan, biri rahatsızlanan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 23:52 Güncelleme: 28.07.2025 - 23:52
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        Muğla açıklarında 3 kişiye tıbbi tahliye
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        Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesi açıklarında ikisi yaralanan, biri rahatsızlanan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        İki kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

        Dalaman ilçesi Sarsala Koyu'ndaki ticari yatta da bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaralının tahliyesini gerçekleştirdi.

        Tahliye edilenler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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