Muğla açıklarında 3 kişiye tıbbi tahliye

Dalaman ilçesi Sarsala Koyu'ndaki ticari yatta da bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaralının tahliyesini gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesi açıklarında ikisi yaralanan, biri rahatsızlanan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

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