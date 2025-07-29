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        Yüzerken havuzda fenalaştı, hastanede kurtarılamadı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kaldığı villanın havuzunda yüzerken fenalaşan Barış Sunman (36), götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:24 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:30
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        Yüzerken havuzda fenalaştı, hastanede kurtarılamadı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kaldığı villanın havuzunda yüzerken fenalaşan Barış Sunman (36), götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

        İsviçre'den bir süre önce tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen evli, 1 çocuk babası Barış Sunman, gece saatlerinde serinlemek için kuzenleriyle kaldığı Foça Mahallesi 1107 Sokak'taki villanın havuzuna girdi. İddiaya göre, havuzda yüzüp şakalaştıkları sırada Sunman, aniden rahatsızlanıp, suda çırpınmaya başladı. Kuzenlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Sunman, kurtarılamadı. Barış Sunman'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çok su yuttuğu belirlenen ve kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Sunman'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Barış Sunman'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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