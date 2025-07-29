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        Muğla'da villanın havuzunda hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villanın havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:18 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:18
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        Muğla'da villanın havuzunda hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villanın havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Foça Mahallesi'ndeki bir villada tatil yapan Barış Sunman'ı (36) havuzda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sunman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sunman'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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