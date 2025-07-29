Muğla'da villanın havuzunda hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villanın havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villanın havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Foça Mahallesi'ndeki bir villada tatil yapan Barış Sunman'ı (36) havuzda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sunman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sunman'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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