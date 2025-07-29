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        Muğla'da jandarmadan "sığla ormanı nöbeti"

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde endemik tür olan ve koruma altında bulunan sığla ormanında, olası bir yangını önlemek için jandarma ekipleri nöbet tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 17:17 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:39
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        Muğla'da jandarmadan "sığla ormanı nöbeti"
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde endemik tür olan ve koruma altında bulunan sığla ormanında, olası bir yangını önlemek için jandarma ekipleri nöbet tutuyor.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, olası yangınlara karşı Dalyan Kanalı'nda devriye görevi yapıyor.

        Köyceğiz Gölü kıyısındaki koruma altındaki sığla ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda da görev yapan ekipler adeta kuş uçurtmuyor.

        Ekipler, yerleşim yerleri içerisinde kalan ve günübirlik ziyaretçilerin piknik yapmasına izin verilen alanlara duyurusu yapılan tarihlerde girilmemesi, ateş yakılmaması gibi konularda uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıtıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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