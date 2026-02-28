Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Yelkende ILCA 6 Genç Milli Takımı, Bodrum'da kamp yapıyor

        Yelkende ILCA 6 Genç Milli Takımı'nın sporcuları, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kampta yelken açtı.

        Giriş: 28.02.2026 - 18:17
        Yelkende ILCA 6 Genç Milli Takımı, Bodrum'da kamp yapıyor

        Yelkende ILCA 6 Genç Milli Takımı'nın sporcuları, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kampta yelken açtı.

        Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların yer aldığı ve yarın sona erecek kampta, deniz antrenmanlarının yanı sıra karada teorik eğitimler de verildi.

        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinin tesislerinden denize açılan yelkenciler, ILCA 6 Milli Takımı Antrenörü Kemal Muslubaş yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştirdi.

        Muslubaş, AA muhabirine, Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi sonucunda 12 sporcunun milli takıma seçildiğini ve katılacakları şampiyonaların hazırlıklarına yılın ilk kampıyla başladıklarını söyledi.

        Milli sporcuların farklı organizasyonlarda mücadele edeceğini belirten Muslubaş "Çocuklarımız, ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek. Onlardan beklentimiz büyük. İlk çalışmamızı Bodrum'da yapıyoruz. Sert rüzgarlarda uzun dayanıklılık ve manevra antrenmanları yaptık. Teorik çalışmalarımızı yaptık. Sporcuların teknik ve taktik gelişimlerini desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Muslubaş, gerçekleştirdikleri kampla ekimde Bodrum'da düzenlenecek ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başlamış olduklarını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

