        Haberleri

        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağı başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 3. ayak mücadelesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 16:20
        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağı başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 3. ayak mücadelesi başladı.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği kış trofesinin 3. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Moldova, Ukrayna, Slovakya ve Rusya'dan 44 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı.

        Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yarışlar öncesinde komite teknesini ziyaret ederek başarılar diledi.

        Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarında koy içinden start alan yatlar, koy dışına çıkarak Turunç mahallesi açıklarında Karga Taşı'ndan dönerek finişe gelmeye çalıştı.

        MIYC Başkanı Bülent Çelik, kış trofeleri üçüncü ayak yarışlarına 44 yelkenli ile başladıklarını belirterek, güneşli bir havada yelkencilerin 2 gün boyunca güzel yarışlar yapmasını beklediklerini kaydetti.

        Altı ayaktan oluşan trofenin üçüncü etabı, yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

