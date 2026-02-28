Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Dalaman Havalimanı ocak ayında 89 bin yolcuya hizmet verdi

        Dalaman Havalimanı, ocak ayında 80 bin 53 yolcuya hizmet verdi.

        Giriş: 28.02.2026 - 15:14
        Dalaman Havalimanı ocak ayında 89 bin yolcuya hizmet verdi

        Dalaman Havalimanı, ocak ayında 80 bin 53 yolcuya hizmet verdi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, havalimanının bu yılın ilk ayında, 80 bin 53 yolcuya hizmet verdiği belirtildi.

        Açıklamada, uçak sayısının bin 30, taşınan yük miktarının da 715 ton olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

