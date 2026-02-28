Canlı
Habertürk
Habertürk
        Köyceğiz'e 100 yataklı yeni hastane için ilk adım atıldı

        Köyceğiz'e 100 yataklı yeni hastane için ilk adım atıldı

        Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Köyceğiz'e 100 yataklı yeni Köyceğiz Devlet Hastanesi binası talebinin Sağlık Bakanlığına iletildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 12:03
        Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akça, sağlık hizmetlerini yerinde incelemek ve projelerin son durumunu denetlemek amacıyla Köyceğiz'de bir dizi temaslarda bulundu.

        Ziyaret kapsamında Döğüşbelen mevkisinde, Köyceğiz 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için planlanan yeni hizmet binası alanları yerinde inceleyen Akça, ulaşım imkanları, fiziki koşullar ve bölgenin stratejik ihtiyaçlarını değerlendirerek, yeni binanın hizmete girmesiyle acil vakalara müdahale hızının ve verimliliğinin artacağını vurguladı.

        İlçedeki mevcut sağlık kapasitesini artırmaya yönelik müjdeler veren Akça, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

        "Yeni açılması planlanan Köyceğiz Devlet Hastanesine bağlı 5 üniteli Ağız Diş Sağlığı Ek Hizmet Binası ile bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağız. Ayrıca, uzman kadrolarımızın takviyesiyle birlikte 100 yatak kapasiteli yeni Köyceğiz Devlet Hastanesi hizmet binası talebimizi Sağlık Bakanlığımıza ilettik. Hedefimiz, Köyceğiz halkına modern ve tam donanımlı bir sağlık kompleksinde hizmet sunmak."

        Program kapsamında Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezini de gezen Akça, görevli personelin talep ve önerilerini dinledi.

        Mevcut hizmet süreçlerini yerinde analiz eden Akça, vatandaş memnuniyetini esas alan, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

