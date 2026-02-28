Marmaris Belediyesi iftar sofralarına kırsal mahallelerde devam etti

Marmaris Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla merkeze uzak kırsal mahallelerde iftar sofraları kurdu.



Yeşilbelde Mahallesi'ndeki muhtarlık binası önünde düzenlenen iftar sofrasına, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Yeşilbelde Mahalle Muhtarı Yusuf Koç, CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ve çok sayıda mahalleli katıldı.



Başkan Ünlü, iftar davetlerine katıldıkları için mahalle sakinlerine teşekkür ederek, iftar sevincini Yeşelbelde Mahallesi'ndeki güler yüzlü komşularıyla buluşarak yaşadıklarını kaydetti.



Öte yandan belediyenin iftar programları, 28 Şubat Cumartesi günü Hisarönü, 1 Mart'ta Orhaniye, 8 Mart'ta Turgut, 9 Mart Pazartesi Selimiye, 10 Mart Salı Bozburun, 11 Mart Çarşamba Söğüt, 12 Mart Perşembe Taşlıca, 13 Mart Cuma Bayır, 14 Mart Cumartesi Osmaniye, 15 Mart Pazar Turunç ve Kadir Gecesi'nin idrak edileceği 16 Mart Pazartesi günü de ilçe merkezinde gerçekleştirilecek.



İftar programlarında 3 çeşit sıcak yemek ve tatlı ikram ediliyor.

