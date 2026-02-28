Canlı
        Haberleri

        AK Parti Muğla İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

        AK Parti Muğla İl Başkanlığınca, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:41 Güncelleme:
        AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Avukat Pelin Eker Karaman, parti binasında düzenlenen basın açıklamasında, 28 Şubat'ın amaçları bakımından darbe olduğunu söyledi.

        28 Şubat sürecinde millet iradesine karşı tankların yürütüldüğünü, hükümetin görevden el çektirildiğini, başörtülü kadınlar başta olmak üzere dindar kesime yönelik büyük zulüm dalgası başlatıldığını bildiren Karaman, AK Parti olarak tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını ifade etti.

        Karaman, 28 Şubat'ın tıpkı 27 Mayıs, 12 Eylül ve 15 Temmuz gibi darbe olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. Maalesef bazıları AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor. Bu anlamda milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu fikirlerin karşısında duranlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var diye şimdilik belli şeyleri söylemeye cesaret ve fırsat bulamıyorlar. Ancak ilk fırsatta neler yapabileceklerinin fragmanını her seferinde milletimize izletiyorlar."

        Açıklamaya, parti yöneticileri, İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

