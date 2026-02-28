Canlı
        Marmaris'te Enderun usulüyle teravih kılındı

        Marmaris'te Enderun usulüyle teravih kılındı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Osmanlı dönemi geleneklerinden Enderun usulüyle teravih namazı eda edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 22:19 Güncelleme:
        Marmaris'te Enderun usulüyle teravih kılındı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Osmanlı dönemi geleneklerinden Enderun usulüyle teravih namazı eda edildi.

        İlçe Müftülüğü bünyesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında organize edilen "Enderun Usulü Teravih Namazı" geleneği Sarıana Camisi'nde gerçekleştirildi.

        Teravih namazı öncesinde İlçe Müftüsü Yunus Acar, birlik ve beraberlik üzerine vaaz verdi.

        Enderun usulü teravih namazı, rekat aralarında ilahi, salavat ve tekbirler eşliğinde 5 ayrı makam icra edilerek kılındı. Cemaat de namazda müezzinler tarafından okunan ilahi ve salavatlara eşlik etti.

        Öte yandan Marmaris Merkez Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneğince "Ramazan'da Bereket Sofralarında Buluşuyoruz" etkinliği çerçevesinde cami bahçesinde 400 kişilik iftar sofrası kuruldu.

