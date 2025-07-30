Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede öğrendiği kanseri erken teşhisle yendi

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde özlemini duyduğu çocuk sahibi olmak için gittiği kontrollerde yumurtalık kanseri olduğunu öğrenen 33 yaşındaki Dilan Gözen, erken teşhis sayesinde hastalığını yenerek sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede öğrendiği kanseri erken teşhisle yendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde özlemini duyduğu çocuk sahibi olmak için gittiği kontrollerde yumurtalık kanseri olduğunu öğrenen 33 yaşındaki Dilan Gözen, erken teşhis sayesinde hastalığını yenerek sağlığına kavuştu.

        Eşiyle ilçedeki bir kamu kurumunda çalışan Gözen, bir yıl önce çocuk sahibi olmaya karar vererek kontrol için kadın doğum polikliniğine gitti.

        Yapılan tetkiklerde Gözen'in yumurtalıklarında kist olduğu tespit edildi.

        Gözen'in kadın hastalıkları içinde en sık görülenlerden ve halk arasında "çikolata kisti" olarak bilinen "endometriozis" olarak tahmin edilen hastalığının yumurtalık kanseri olduğu belirlendi.

        Hastalığın erken evresinde konulan teşhisin ardından tedavisine başlanan Gözen'in yaşının genç olması ve çocuk istemesi nedeniyle ilk ameliyatında alınan tümör patolojiye gönderildi.

        - Erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştu

        Patoloji sonucunun "kötü huylu" gelmesi üzerine sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci kez ameliyata alınan Gözen'in iki yumurtalığı, rahmi, karın zarı ve 59 lenf bezi alındı. Kemoterapi de gören Gözen, erken teşhis sayesinde gördüğü etkili tedaviyle sağlığına kavuştu.

        Bu zorlu tedavi sürecinde en büyük desteği eşinden alan Gözen, AA muhabirine, sürecin kendisi için psikolojik olarak yıpratıcı geçtiğini söyledi.

        - "Hastalık süreci duygusal çöküntüye sebep oluyor"

        Hastalık süresince karmaşık duygular yaşadığını, ölmekten ve hayatındaki insanları kaybetmekten korktuğunu anlatan Gözen, "Sanırım en büyük korkum da buydu. Bu da aslında benim hayata tutunma sebebim oldu." dedi.

        Kemoterapi sürecinde saçları, kaşları ve kirpiklerini kaybettiğini ifade eden Gözen, "Hastalık süreci duygusal çöküntüye sebep oluyor. Aynı durumda olanlara özellikle söylüyorum. Bu, tek başınıza altından kalkabileceğiniz bir durum değil. Yakınlarınızdan, çevrenizden zaten çok büyük destek alacaksınız ama mutlaka psikolojik bir destek de alın. Altı kür kemoterapi aldım, mayıs sonu gibi kemoterapim bitti. Şu an iyileşme sürecine geçtim. Hayatta böyle bir hastalığa yakalanacağım aklıma gelmezdi." diye konuştu.

        - "Kanser taramalarını mutlaka yaptırın"

        Kanserin yaşla hiçbir ilgisinin olmadığını anladığını dile getiren Gözen, şunları kaydetti:

        "Mutlaka ama mutlaka kontrollerinize gidin. Kanser taramalarını mutlaka yaptırın. Kadınlar 6 ayda, yılda bir mutlaka kadın doğum polikliniklerine gitmeli ve detaylı muayene olmalı. 'Benim başıma gelmez.' diye bir şey yok. İş yerindeki kadın arkadaşlarım, ailem, akrabalarım benim başıma gelen bu durumdan sonra kontrollerini yaptırdı. Bu süreçte en büyük destekçim sevgili eşimdi. Ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sonra da ailem, arkadaşlarım fazlasıyla yanımda oldular."

        Gözen, hastaların kanser tedavisi sürecinde şefkat, sevgi ve anlayışa ihtiyaçlarının olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet Başsavcısı Konukcu'dan Kaymakam Dilekli ile Başkan Akdenizli'ye...
        Cumhuriyet Başsavcısı Konukcu'dan Kaymakam Dilekli ile Başkan Akdenizli'ye...
        Bodrum Kalesi'nde 'Genç Yetenekler Bale Gecesi'
        Bodrum Kalesi'nde 'Genç Yetenekler Bale Gecesi'
        Bodrum'da "Genç Yetenekler Bale Gecesi" düzenlendi
        Bodrum'da "Genç Yetenekler Bale Gecesi" düzenlendi
        Marmaris'te 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Marmaris'te 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
        Bodrum'da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı
        Bodrum'da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı