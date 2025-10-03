Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da ahırda çıkan yangında 6 koyun telef oldu

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ahırda çıkan yangında 6 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 16:14 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:14
        Muğla'da ahırda çıkan yangında 6 koyun telef oldu
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ahırda çıkan yangında 6 koyun telef oldu.

        Gölbent Mahallesi'nde, Cevat Y'ye ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangın nedeniyle 800 balya buğday samanı zarar gördü ve 6 koyun telef oldu.

