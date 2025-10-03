Muğla'da ahırda çıkan yangında 6 koyun telef oldu
Gölbent Mahallesi'nde, Cevat Y'ye ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle 800 balya buğday samanı zarar gördü ve 6 koyun telef oldu.
