Muğla'da ahırda çıkan yangında 6 koyun telef oldu

Yangın nedeniyle 800 balya buğday samanı zarar gördü ve 6 koyun telef oldu.

Gölbent Mahallesi'nde, Cevat Y'ye ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

