        Muğla Haberleri

        Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 612 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Resilient Lady" kruvaziyeri 2 bin 612 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 15:13 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:30
        Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 612 yolcu geldi
        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Resilient Lady" kruvaziyeri 2 bin 612 yolcu getirdi.

        Santorini Limanı’ndan hareket ederek Bodrum'a ulaşan Bahamalar bayraklı 277 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştı.

        Gemide çoğu ABD'li 2 bin 612 yolcu ile 1153 personel bulunuyor.

        Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

        Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. Bazıları taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıktı, tarihi ve turistik mekanları gezdi.

        Gemi, bir sonraki durağı Mikonos Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edecek.

