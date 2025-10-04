Muğla'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı

Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü ve Yetim Vakfı gönüllüsü Asım Aktürk, Türkiye genelinde 81 ilde etkinliğin yapıldığını belirterek, "Çocuklarımızın bu zulmü tanımaları, Filistinli çocuklarla empati yapabilmelerini sağlamak istiyoruz. Dünyanın neresinde zulüm varsa, bu toprakların çocuklarının zulmün karşısında durmasını hedefliyoruz." dedi.

Ayrıca çocukların yüzlerine Filistin ve Türk bayrakları çizilerek, pamuk şeker hediye edildi.

Yetim Vakfı Muğla Temsilciliği tarafından Şehit Fethi Bey Parkı'nda gerçekleştirilen programa, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler destek verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi.

