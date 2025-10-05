Habertürk
        Bodrum FK-Hatayspor maçının ardından

        Bodrum FK-Hatayspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, çok zor 5 maçlık bir periyodu iyi geçirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 22:34 Güncelleme: 05.10.2025 - 22:34
        Bodrum FK-Hatayspor maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, çok zor 5 maçlık bir periyodu iyi geçirdiklerini söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sefer Yılmaz, ilk yarıda istedikleri skoru elde ettiklerini dile getirerek, "İkinci yarıda biraz daha kontrollü oyunla galibiyetle ayrıldık. Bütün futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Çok zor bir periyottu. Milli maç arasından sonraki bu 5 maç, kupa maçı vardı, hafta içi maçlar vardı, çok iyi geçirdiğimizi düşünüyoruz." dedi.

        Maçtan önce dördüncü sırada bulunduklarını, çok yakın puan farkları olduğunu belirten Yılmaz, "Bu galibiyetle yeniden liderliğe yükseldik. Bu yarış herhalde sezon sonuna kadar devam edecek. Şimdi milli maç arasına mutlu şekilde girdik. İki haftalık arayı iyi değerlendireceğiz, daha sonra 4 maçlık çok zor bir periyot bizi bekliyor. En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kulandı.

        Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida ise Bodrum FK'yi tebrik ederek, ev sahibi ekibin çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu kaydetti.

        Yönetim ve taraftardan özür dileyen Almeida, "Alışık olduğum oyuncularım yoktu. Gerçekten onlara çok dargınım bugün. Bodrum ekibi inanılmaz bir oyun ortaya koydu. İlk yarı çok iyiydiler. Bize nereden tehlikeli olabileceklerini biliyorduk. İdmanlarda da çalışmıştık ama bugün bizim günümüz değildi. Üçüncü kez oluyor belki ama tekrar ben taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bugün çok üzgünüm." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

